مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الصين الشعبية فى وفاة 21 شخصاً...

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٣ مايو الجاري، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر عاصفة فجائية هبّت أثناء مشاركتهم في مسابقة ماراثون بمقاطعة جانسو الصينية، مما أسفر عن وفاة 21 شخصاً.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم.