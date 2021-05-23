الأهلى ونهضة بركان.. 5 آلاف مشجع يحضرون السوبر الإفريقي

أعلنت رابطة جمهور الأهلي فى قطر موافقة الجهات المختصة على حضور الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لمباراة السوبر الأفريقي والتى تجمع بين بطل مصر ونظيره نهضة بركان المغربي، بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد.

وأكدت الرابطة أنه سيتم السماح بدخول 2250 من جماهير الأهلي ومثلهم من نهضة بركان ممن تلقوا التطعيم فى قطر لحضور مباراة السوبر الإفريقي على ملعب نادى السد.

وأكدا رابطة جماهير الأهلي فى قطر، فى بيان رسمي اليوم الأحد، توصلها لاتفاق مع الجهات المعنية لحضور مباراة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي شقيقه نهضة بركان المغربي حامل لقب الكونفدرالية يوم 28 مايو الجاري على ملعب نادي السد.

ونشرت الرابطة بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "بعد العديد من المباحثات والاجتماعات مع الجهات المعنية، تقرر الموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي بنسبة 30% من سعة الاستاد مقسمة بين الناديين على أن يقتصر الحضور على متلقي جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا".وأضاف، "جاري الآن ترتيب آلية طرح التذاكر، وسيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة".

وأوضحت الرابطة أن سعة مدرجات ستاد نادي السد الذي سيستضيف المباراة هلى 15 ألف متفرج، ما يعني أن نسبة الـ30 % هي 5 آلاف تذكرة مقسمة بين الناديين.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا اليوم الأحد، متوجهة إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.