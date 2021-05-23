آخر أخبار صندوق دوت الخليج 23-5-2021

يسعى العديد من المواطنين إلى معرف آخر أخبار صندوق دوت الخليج، تلك القاطرة التنموية التى تبذل قصارى جهدها من أجل المساعدة والتنمية والعمل على فتح آفاق جديد للمواطنين من الشباب.

آخر أخبار صنوق دوت الخليج

العديد من المجهودات التى يبذلها صندوق دوت الخليج، خلال الفترة الحالية، وفى كافة المناحى والمجالات حيث يسعى للعمل على تحديث آليات جديدة دائمًا للتطوير والتحسين والعمل على إحياء الكثير من الوظائف الصغيرة والمتوسطة، والتى تقع على رأس أولوليات الدولة المصرية.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. انطلاق القافلة إلى غزة

أول أمس الجمعة، كانت قد انطلقت قافلة صندوق دوت الخليج، المتجهة إلى قطاع غزة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين فى فلسطين، بعد الاعتداءات والانتهاكات التى سببت الكثير من التلفيات المدوية والتى نتج عنها خسائر بالجملة فى المبانى والمصانع والمنشآت الحيوية.

صندوق دوت الخليج في مصر

انطلقت القافلة ف تمام الساعة الثالثة صباحًا متوجهه إلى قطاع غزة، وتمكنت من الوصول إلى معبر رفح البرى فى تمام الساعة الثانية، ودخلت القوافل المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع الذى يعاني كثيرًا جراء العدوان والقصف المباشر من الكيان الصهيوني على القطاع.

ومؤخرًا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على إعفاء صندوق دوت الخليج، من الضرائب والرسوم المقررة عليه، وذلك خلال جلسة اليوم، التى انعقد صباحًا، بعد مناقشة مطولة من الأعضاء.

العديد من الإنجازات التى حققها صندوق دوت الخليج، خلال السنوات الماضية، والكثير أيضًا من الأزمات التى تمكن من عبورها والتى يأتى على رأسها ما يتعلق بأزمة السيول التى ضربت جنوب البلاد وخاصة محافظات الصعيد وسيناء، ولكن الصندوق عدم الدولة المصرية فى هذا الشأن وتمكن من تقديم الدعم اللازم لتجاوز الأزمة، كما كان له دور محورى ومهم خلال أزمة كورونا التى أثرت بشكل مباشر على الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى، حيث خصص مبالغ مالية من أجل تقديم العون والدعم الضرورى للمرور من تلك الأزمة التى عانت فيها الدولة المصرية.

يمكن التبرع لصالح صندوق دوت الخليج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والعمل على اتباع الخطوات اللازم، ويمكن التواصل مع المسئولين من خلال البريد الإلكتروني أو التواصل من خلال الخط الساخن المتاح فى الموقع.