عيار 24 يسجل 919 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

/632098/عيار-24-يسجل-919-جنيها-تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الأحد

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن هناك ثلاثة أسباب وراء تغيير سعر الذهب في الأسواق وأولها سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، أما السبب الأخير عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.

وأضاف واصف أن الشهر الماضي شهد بعض التغيرات الاقتصادية وما حدث في الأسبوع الماضى هو ارتفاعاً في البورصة العالمية بما يعادل 50 دولار وكان رد فعله على السوق المحلية ارتفاع الذهب 11 جنيهًا في الأسواق على مدار أسبوع كامل .

الحد من التعامل في العملات الرقمية

وتابع، أن الصين أعلنت الأسبوع الماضي الحد من التعامل في العملات الرقمية وهي البيتكوين والذى جعل المستثمرين في البورصات العالمية يهربون من الاستثمار في هذه العملة ويضعونها في الملاذ الآمن في الاستثمار وهو الذهب ونتج عنه شراء الذهب بكميات كبرى والذى أدى بدوره لارتفاع أسعار الذهب.

وأوضح أن الدول ترتبط بكل هذه العوامل في ارتفاع أو هبوط الذهب.

وأردف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن المعطيات الاقتصادية في مصر تشير إلى عدم احتمالية أسعار الذهب خلال الأسبوع القادم في حالة عدم وجود أي تغيرات اقتصادية عالمية جديدة .

التداول صباح اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التداول صباح اليوم الأحد 23 مايو، 829.05 جنيه للجرام.

وسجلت الأوقية الأونصة، في بداية التعامل اليوم الأحد، 1,882 $ للأوقية وهى نفس أسعار الاغلاق مساء الجمعة.

عيار الذهب 24

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الاستقرار خلال التعاملات الآن ليسجل 919 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثبات بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 804 وجنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.