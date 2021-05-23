اكواد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 بالخطوات

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اكواد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات الحصول على كود الامتحان، إستعدادًا لخوض الامتحان التجريبي في شهر مايو 2021، حيث هناك الكثير الذين تعثروا في الحصول على الأكواد سواء بسبب صعوبة أو مشكلة ما.

دوت الخليج يكشف للطلاب طريقة الحصول على اكواد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، كي يتمكنوا من إتمام امتحاناتهم بكل سهولة ودون أي عراقيل يمكن أن تواجههم بسبب الكود.

اكواد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

واجه الطلاب عدد من الشكاوى بخصوص مواجهتهم صعوبات في الحصول على اسم المستخدم وكلمة مرور الخاصة بالامتحان التجريبي، حيث تزايدت العمليات البحثية من قبل الطلاب وأولياء الأمور على اكواد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 خلال الساعات الماضية.

يمكنك الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والخاص بأكواد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي مايو 2021، أو من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا

خطوات الحصول على كود الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

أول خطورة عليك توصيل التابلت الخاص بكل طالب، في مكان به الإنترنت "واي فاي"، ومن ثم عليك فتح تطبيق knox manage المتواجد في التابلت واضغط على النقاط الثلاثة التي بأعلى اليسار، ثم اضغط على التطبيقات وستجد ايقونة باسم تنويهات اضغط عليها ثم تحميل، سيظهر أمامك تطبيق تنويهات على سطح المكتب، قم فتح التطبيق، وسجل البيانات الخاصة بك التي تتكون من الرقم القومي والكود باللغة الإنجليزية، ثم اضغط على كلمة بحث، وسوف يظهر الكود وكافة البيانات بالكامل.

موعد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أن الامتحانات التجربية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2021 من المقرر ان تبدأ يوم الأحد الموافق 23 مايو، حيث يؤدي الطلاب امتحان كلًا من اللغة العربية واللغة الأنجليزىة واللغة الثانية في ساعة واحدة فقط.

أما بالنسبة للمواد الأخري سيتم امتحان كلًا من مادة التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، وسيكونوا يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، أما يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، سوف يمتحن الطلاب مادة الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.