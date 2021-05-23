/632101/عاطف-كعربان-موقف-السيسي-من-القضية-الفلسطينية--يدعو-للفخر

وجه النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للدور المحورى والرائد الذى قام به، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد عاطف كعربان عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، دعمه الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن.

موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

واعلن النائب عاطف كعربان ، تأييده الكامل لجميع القرارات وموقف الرئيس لدعم القضية الفلسطينية ، فمصر اول المتمسكين بالقضية الفلسطسنة منذ عام 1948، مشيرا إلى ان ما حدث من قبل اسرائيل جرائم حرب مخالفة القانون الدولى، واتفاقيات جنيف الاربعة من خلال الاعتداء عل المدنين وتدمير المباني ، مؤكدا ان موقف مصر رجولى ويدعو للفخر ، مما جعل كل العالم يحكي بموقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني .

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وافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على 6 مشروعات قوانين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.