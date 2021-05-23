/632102/اعضاء-مجلس-النواب-يوجهون-التحية-والتقدير-للرئيس-السيسي-لدعمه-القضية- الفلسطينية-صور

وجه اعضاء مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدور المحورى والرائد الذى قام به ، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

واكد النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، دعمهم الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن.

قال المهندس اشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ان الطفل يتربي في مصر علي ان مصر ام الدينا ،كما يتربي علي ان فلسطين ارض عربية وقدس الاقداس وان فلسطين عاصمتها الابدية هي القدس الشريف ، شاء من شاء او ابي من ابي .

واقسم الشريف بالله ان مصر الجديدة القوية القائدة الرائدة بقيادة الرئيس السيسي ، اجبر المحتل الاسرائيلي والعدو الغاصب علي وقف اطلاق النار دون شرط او قيد وبات للجميع ، ان مصر هي الداعم الاول لفلسطين وانها تعتبر تلك القضية هي قضية مصر الرئيسية ومصر قامت بالفعل بدور كبير جدا .

كما انها كانت الرائدة والتي بدات بالدور الاول في اعادة الاعمار بقطاع غزة وبقرار من الرئيس السيسي التبرع بنصف مليون دولار لاعادة الاعمار بالقطاع . وكشف رشاد عن ان كافة ممثلي الشعب المصري واحزابة السياسية الممثلة بالبرلمان المصري كانت علي قلب رجل واحد في نصرة القضية الفلسطينة ، وداعمة لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية في تلك الازمة.

كما ان تلك القوي سيرت قافلة مساعدات لاهلنا بالقطاع واقسم بالله اننا لم نري هناك الا رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الاجهزة الامنية والسيادسة المصرية ولم نري هناك تلك الاصوات الحنجورية والتي تخاطب الراي العام بالكلام فقط لا الافعال والتي تعمل علي دغدغة المشاعر فقط دون فعل حقيقي علي الارض كما اننا لم نري اي من الاصوات العالمية التي تتغني بنصرة الشعب الفلسطيني ولكن وجدنا فقط رجال مصر البواسل لنصرة شعبنا الفسطينيب العظيم المرابط حول اقصاها والمدافع عن قطاع غزة لذلك لابد ان نقف اجلالاواحتراما لقيادتنا السياسية ورجال قواتنا المسلحة البواسل ولكافة الاجهزة السيادسية وللدبلوماسية المصرية والتي كانت لها الدور الكبير بل والاساسي في وقف هذا العدوان الغاشم المحتل من قبل كيان صهيوني فتحيا مصر تحيا.

ومن جانبه وجه النائب يسري المغازي، تحية لصمود الشعب الفلسطيني صاحب الفرص الضائعة تحية للرئيس السيسس الذي يعطي درسا فى الوطنية، ذهب لوضع النقاط على الحروف مشيرا الى المبادرة المصريه بشقيها الاعمار ووقف النار ، كان الدور المصري هو العلامه الفارقة قبل قذف غزة.

وقال فى كلمته ان مصر لاتلعب باقدرا الشعوب، متسائلا هل تتجاوز الفصائل الفلسطينة خلافات ،هذا امل القيادة المصرية، وامل الدولة المصرية.

ومن جانبه ايد النائب صلاح ابو هميلة ابو هميلة، جميع قرارت القرارات وموقف الرئيس لدعم القضية الفلسطينية ، فمصر اول المتمسكين بالقضية الفلسطسنة منذ عام 48.

اما النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان فقال العالم وقف لمدة 11 يوميا والمجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان فى حالة من الصمت والارهاب المنظم الذي تم اتخاذه تجاه الفسطيين .

وقال ان ما حدث من قبل ااسرائيل جرائم حرب مخالفة القانونالدولى واتفاقيات جنيف لاربعة من خلال الاعتداء عل المدنيني وتدمير المباني .

واشار الى ان مصر قد قامت مصر بلعب دور الوسيط الفعال الذي استطاع وقف اطلاق النار واعادة احياء القضية الفلطسينة.

وقال النائب احمد العوضي ، ندعم كافة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي فى وقف اطلاق النار على الفلسينين ، مشيرا الى ان الدور الوطني الذي قانم به السيسي ليس بغريب عنا يقف دائما بجانب الشعوب العربية عندما تعرضت ليبيا وقف الى جانب الشعب الليبي ، مصر حريصه كل الحرص لاتخاذ القرارات للحصول على حقوقه المشروعه، بدابة من فتح معبر رفع ودعم الشعب المفلسطين ب 500 مليون دولار.

وتابع يقول ، مصر قدمت الكثير من دماء ابناها طوال الفترة الماضية للدفاع عن حقوق الشعب الفلطسيني وستظل مصر تدافع الى ان ينال حقوقه المشروعه دولة ذات سيادة.

وقال النائب عاطف مغاوري، تحية قلبية من القلب باسم حزب التجمع للقيادة السياسية لصاحب الالتزام والوعي للرئيس السيسي الذي عبر عن الروح الوطنية لمواجهة العدوان وانقاذ ارواح الشعب الفلسطيني ، واعادة اعمار ر مطالبا بضرورة معالجة الاسباب الحقيقة للعدوان الغاشم على فلسطين.