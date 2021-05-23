/632103/نانسي-صلاح-تلعن-وفاة-والدتها-تعرف-على-التفاصيل

كشفت الفنانة نانسي صلاح، عن نبأ وفاة والدتها صباح اليوم الأحد، من خلال خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يكشف نبأ وفاة والدة الفنانة نانسي صلاح، فضلًا عن قصتها في العثور على والدتها منذ الصغر.

وكتبت نانسي عبر انستجرام: "لا إله إلا الله، أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. آمين يا رب العالمين".

نانسي صلاح تعثر على والدتها وهي في عمر ال 27

الجدير بالذكر، أن الفنانة نانسي صلاح واجهت قصة مأسوية والتي اتخذتها سبب أساسي لدخولها عالم الفن ومجال الاعلانات، فكشف خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يعرض على قناة CBC، في أول لقاء لها بعد الشهرة، عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية والمشاكل التي واجهتها وجعلت منها فنانة بارزة بمحض الصدفة.

فصرحت أن والدها قد انفصل عن والدتها وتولى تربيتها بمفرده وهي في عمر الثلاث سنوات، ولم ترى أمها طوال هذه الفترة رغبة من والدها في ذلك، ولم تكن تعلم أي شيء عنها، مشيرة إلى أنها تحب والدها جدا، فقررت العمل بالميديا لتتمكن من العثور على والدتها.

وبعد أن تعرضت نانسي صلاح لوعكة صحية خلال الموسم الثالث من برنامج SNL بالعربي سعت عمتها للوصول لولادة نانسي ربما تساعدها في الشفاء وبالفعل استطاعت الوصول لها لتلتقي نانسي بوالدتها بعد غياب 27 سنة.

نانسي صلاح تشارك في فيلم ماما حامل

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نانسي صلاح في فيلم "ماما حامل" الفنانة ليلى علوي، ومن المقرر طرحه 2 من شهر يونيو المقبل، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوي بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، وهدى الأتربي، وسامي مغاوري.