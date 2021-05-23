/632104/أيمن-حفني-يشارك-في-مران-المستبعدين-من-الزمالك

شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران المستبعدين من الفريق اليوم الأحد.

وأدى حفني تدريبات منفردة بالركض حول الملعب ثم أدى بعدها بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وقاد مران المستبعدين كل من أحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال وعمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي والتي ضمت كل من:-

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

في خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي وسيف فاروق جعفر.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.