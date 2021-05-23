/632105/هانى-أباظة-مستعدون-لارتداء-الأفرول-من-أجل-مصر

أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية هى أمن قومي لمصر ووجود مثلها، مثل قضية النيل، منوهًا هناك أطراف داخلية وخارجية تحاول وترصد فقط موقف مصر من القضيه الفلسطينية دون ان يكون لها دور ولكن مصر تقدم أوراق اعتمادها دائما في هذه القضية ولم يحارب أحد إلا الدولة المصريه من أجل الفلسطينيين.

هانى أباظ يشيد بالقيادة السياسية

وأضاف النائب هانى أباظه في كلمته في الجلسه العامة، بأن المواقف المصرية تؤكد أن هذة هي القيادة المصرية، وهذا هو الرئيس السيسي رجل الدولة والأمة العربية والقومية.

كما شن عضو مجلس النواب، هانى أباظة بعض الدول التي تتغني بالشعارات ولا تعمل من أجل العروبة، مضيفًا:” لم يحارب من أجل القضيه الفلسطينيه إلا المصريين.

هانى أباظة: مستعدون لارتداء الأفرول العسكرى من جديد

ووجه النائب هانى أباظه رسالة للرئيس السيسي، قائلًا:” نحن معك وخلفك للدفاع عن قضايا الوطن وعلي استعداد لخلع البدلة المدنيه ونلبس الأفرول العسكري وننزل نحارب مع الجيش”.

هذا وكان مجلس النواب، فى جلسته المنعقد اليوم، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.