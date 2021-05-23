/632106/تأييد-نيابي-لدعم-الرئيس-السيسي-للقضية-الفلسطينية-صور

وجه اعضاء مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدور المحورى والرائد الذى قام به ، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

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