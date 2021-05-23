/632107/شاهد-آخر-ظهور-للجنة-عماد-عبدالعزيز-في-الزمالك-قبل-الرحيل-عن-النادي

وصل منذ قليل المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء، برفقة نائبه المستشار هشام إبراهيم، تمهيدا لتسليم مهمة إدارة النادي للجنة الجديدة التي يقودها حسين لبيب .

«دوت الخليج» تنشر صور وصولهم لمقر القلعة البيضاء، استعدادا لبدء اجراءات التسليم والتسلم، والتي تتم تحت إشراف مندوبين من وزارة الشباب والرياضة .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن أمس عن اللجنة الجديدة لرئاسة الزمالك وهي كالتالي:

حسين لبيب رئيسا للجنة، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تتسلم اللجنة رئاسة النادي بداية من اليوم بعد انتهاء اللجنة الماضية من عملها وفقا لقرار وزارة الرياضة الذي ينص على العمل باللائحة الاسترشادية وبطلان لائحة 2019 .

ويستمر عمل اللجنة حتى إجراء انتخابات للزمالك في الفترة المقبلة.