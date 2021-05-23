/632110/الفنان-أحمد-السعدني-للصحفيين-ارحمونا-من-الصراع-لأخذ-اللقطة-في-عزاء-النجوم

وجه الفنان أحمد السعدني انتقاد شديد، للصحفيين، ومصورين الفوتجراف والفيديو، بسبب الإزدحام في عزاء، وجنازة الفنانين، قائلا :" ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطه في موقف مزعج للمتوفي و اهله و اصدقائه و لكم منا فائق الاحترام و التقدير".

وقال الفنان علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الغجتماعي فيس بوك:" للمره الثالثه اطرح نفس الاقتراح و كلي رجاء من نقابة الصحفيين ان تتبناه نرجو من حضراتكم بما ان تغطية جنازة و عزاء المشاهير الاغلبيه تراه امر ضروري ان تقوم النقابه بتكليف صحفي واحد و مصور فوتوغرافيا واحد و مصور ڤيديو واحد و تقوم النقابه بتوزيع المادة المصوره علي فلاشة لاي موقع صحفي يريدها ارحمونا من فكرة الصراع لأخذ اللقطه في موقف مزعج للمتوفي و اهله و اصدقائه و لكم منا فائق الاحترام و التقدير".

وكان وصل جثمان الفنان الراحل سمير غانم، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومن ثم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة الفنان سمير غانم، التي شهدت حضور كبير من قبل نجوم الفن الذين حرصوا على وداع أيقونة هامة في الفن بالعالم العربي.

جنازة الفنان سمير غانم

خرج جثمان الفنان الراحل من مستشفى الصفا، والذي كان يرقد به خلال فترة مرضه، وكان أول الواصلين للمستشفى من أجل إلقاء النظرة الآخيرة عليه، قبل خروجه من المستشفى استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه هم الفنان حسن الرداد، والإعلامي رامي رضوان، والفنان محمد ثروت، ومنير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامي عمرو الليثي.