/632112/أسباب-تأخر-صرف-معاش-نقابة-المعلمين-دفعة-ابريل-2021

يبحث المعلمين عن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2021، خاصة بعد تكرار تأخره خلال الشهور الماضية.

وحتى الآن لم يصدر أي بيانات رسمية بشأن موعده، وذلك بسبب ضعف الموارد المالية التي تحصل عليها النقابة، وذلك لأن القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات تقدر تكلفتها بـ 135 مليون جنيه.

والأعداد المستحقة للمعاشات تشهد ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى زيادة شهرية كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا.

زيادة شهرية كبيرة

ووصلت إلى زيادة شهرية كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا.

وما أدى إلى ضعف الموارد أيضا أزمة كورونا المستجدة التي أدت إلى خسائر كبيرة في مختلف دول العالم، ومن بينها صندوق المعاشات الخاص بالمعلمين.

إحالة ربع مليون للمعاش

وقال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، تم إحالة 259 ألف معلم للمعاش في السبع سنوات الماضية، وهذا أحدث أزمة كبيرة وعجز في المدارس، لافتا إلى أن أعداد المعلمين بلغ مليون معلم.

أهم أسباب تأخر صرف معاشات دفعة أبريل 2021 وهى :

1- القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات تقدر بـ135 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر.

2- ضعف الموارد الخاصة بصندوق المعاشات نتيجة لتوقف عددا منها لتأثرها بجائحة كورونا.

3- عدد المستحقين للمعاشات يبلغ 259 ألف و859 معلم، بخلاف الورثة البالغ عددهم حوالى 200 ألف مستحق.

4- قيمة اشتراك المعلمين فى النقابة فقط 4 جنيهات شهريا يتم استقطاعها من مرتباتهم.

5- يتم تحصيل الاشتراكات من 800 ألف عضو مازالوا على رأس العمل، بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه فقط، كل ثلاثة أشهر.

6- الأعداد المستحقة للمعاشات تشهد زيادة شهريا بمعدلات كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا.