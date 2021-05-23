/632113/عاطف-النمر-أول-الحاضرين-من-اللجنة-الجديدة-للزمالك

وصل منذ قليل الدكتور عاطف النمر النشاط الرياضي بنادي الزمالك لتولي مهمته الجديدة كمدير للنشاط الرياضي بالزمالك .

ومن المفترض أن تتسلم اللجنة الجديدة مهتمها برئاسة نادي الزمالك اليوم بعد أن أعلن الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس عن إقالة اللجنة الماضية برئاسة عاللواء عماد عبدالعزيز نظرا لبطلان لائحه 2019 و وتعيين لجنة مؤقته برئاسة الكابتن حسين لبيب وجاء تشكيل اللجنة كالتالي: حسين لبيب رئيسا للجنة، ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

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