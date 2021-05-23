عوض تاج الدين: الدولة تتكامل مع مؤسسات الصحة.. ونمتلك منظومة علمية متميزة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن أزمة كورونا أظهرت أهمية وجود خطوط استرشادية لكافة التخصصات الطبية، مضيفًا: وباء كورونا جعل الأطباء يكتسبون خبرات جديدة واستطاعوا التعامل مع مختلف الحالات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، أن الدولة تضع كافة إمكانياتها وقدراتها، للتصدى لهذا الوباء، بدعم من القيادة السياسية والحكومة، فى إطار التكامل بين كل المؤسسات الصحية فى مصر، وضمن منظومة علمية طبية إكلينيكية متميزة.

وأشار إلى دور أقسام الرعاية المركزة للجهاز التنفسى الموجودة داخل مستشفيات الصدر التى ساهمت فى إنقاذ حياة الملايين خلال الجائحة.

وأكد أن الجمعيات الطبية هى المنوط بها وضع الخطوط والدلائل الاسترشادية الخاصة بكل تخصص، لافتًا إلى أن جمعية أمراض الصدر المصرية بدأت فى وضع الخطوط الاسترشادية منذ عام 1999.

وشدد الدكتور عادل عدوى، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة السابق، على دور الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية لحماية الطبيب والمريض.

ودعا كافة التخصصات أن تحذوا حذو جمعية أبحاث المسالك البولية المصرية، بما يمكن من عمل سجلات قومية تخرج خريطة مرضية كاملة عن مختلف الأمراض فى مصر.

وقال الدكتور شريف مراد، نائب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية ومقرر مجلس إدارة لجنة وضع الدلائل الاسترشادية، إن إصدار هذه الدلائل أمر هام للغاية للتخصص، وتعتبر مرجع لجميع أطباء جراحة المسالك البولية من مختلف المستشفيات التابعة للجامعات على مستوى المحافظات.

وأوضح أن هذه الدلائل مرجع لكل ما يخص التخصص من تشخيص وطرق العلاج الحديثة سواء الجراحية أو باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدًا أنه بإمكان الطبيب تحديد أفضل الطرق، وفقًا لهذه الدلائل وإمكانيات كل مستشفى.

وأكد أن الدلائل الاسترشادية المصرية راعت كافة الجوانب التى تتعلق بالثقافة والمجتمع المصرى من الناحية الدينية، خاصة فى تخصص دقيق وهام مثل المسالك البولية .

وأوضح أن أمراض المسالك البولية تشمل أمراض البروستاتا فى الرجال، ومشاكل الاضطرابات البولية لدى السيدات التى تؤثر على حياتهم، والطرق التى أثبتت نجاح.

ولفت إلى أن اللجنة بدأت عملها فى نوفمبر 2019، كنموذج لتضافر جهود الجمعية المصرية للمسالك البولية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت دعم الجمعية الطبية المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعضوية عدد من أساتذة التخصص، وضمت 14 لجنة فرعية للتخصص بمختلف فروعه.

وتوجه بالشكر لشركة "إيفا فارما" لدعمها إصدار الدلائل الاسترشادية.

وقال الدكتور محمد شلبى، أستاذ جراحة المسالك البولية، إن الدليل الاسترشادى تم إصداره بعد أكثر من عام من الاجتماعات والمناقشات المتتالية بين كبار الأطباء فى المجال بمختلف فروعه، وبدعم من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا: "ما قدمناه لشباب الأطباء بمثابة دستور ممارسة لتخصص المسالك البولية وكيفية التعامل مع الحالات وسيتم تحديثه بشكل دورى بما يتوافق مع الاتجاهات الطبية العالمية".

وأشار إلى وجود دلائل استرشادية عالمية فى تخصص المسالك البولية، لكن بعضها لا يتناسب مع المريض المصرى أو المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة الطبية فى مختلف المحافظات، خاصة أن الكثير من الجراحات فى الخارج باتت تعتمد على استخدام "الريبوت" بينما ما زال الأمر يحتاج لمزيد من الوقت للعمل به فى مصر.

وأوضح أن طبيعة أمراض المسالك البولية مختلفة فى مصر عن الخارج بسبب الظروف المناخية، وانتشار أمراض الكلى، لافتًا إلى وجود بعض الحالات المصابة بالحصوات بين الأطفال من عمر 6 أشهر.

وأثنى أستاذ جراحة المسالك البولية، على جهد "إيفا فارما" كأحد الشركات الوطنية فى مجال صناعة الدواء، التى تقدم العلاجات المختلفة للمريض المصرى بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى دعمها لبرامج التدريب الطبى المستمر لشباب الأطباء.