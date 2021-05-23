تفحم سيارة ميكروباص على الطريق الدولى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لقسم شرطة مينا البصل يفيد نشوب حريق بأحد السيارات بطريق الساحلي الدولى، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة تفحم سيارة ميكروباص أثناء سيرها بالطريق المشار إليه، نتيجة اشتعال النيران بأحد الأسلاك الكهربائية، وذلك دون حدوث أى إصابات. وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور. تحرر المحضر بقسم مينا البصل، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

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