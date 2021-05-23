تعاون مصرى ألمانى لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية

جدة - نرمين السيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع كرستيان ثونز، رئيس مجلس إدارة شركة "دى إم جى مورى" الألمانية، محاور التعاون لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجزاء الزهر لماكينات "سى إن سى"، وذلك خلال استقباله له بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





فى بداية اللقاء؛ رحَّب الوزير مرسى بوفد الشركة الألمانية وتم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتى استمراراً للتعاون الوثيق مع شركة "دى إم جى مورى" والذى بدأ فى نوفمبر عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين وزارة الإنتاج الحربى والشركة الألمانية لتطوير أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات الإنتاج الحربى كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع، إذ تم مناقشة إمكانية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى "شركة حلوان للمسبوكات" (مصنع 9 الحربى) وشركة "D M G MORI" لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية فى إفريقيا والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية سنوية تبدأ بـ"10 آلاف طن مع إمكانية زيادتها إلى 35" ألف طن؛ ما يتيح توفير المسبوكات الخاصة بمصنع إنتاج ماكينات "CNC" المخطط تنفيذه مع الهيئة العربية للتصنيع وأيضا لتصدير المسبوكات لأوروبا.

أشار الوزير، خلال اللقاء، على التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع إذ يمثلان قاعدة صناعية وتكنولوجية كبرى بما تمتلكه كل منهما من إمكانات تصنيعية وفنية وبحثية وكوادر بشرية وخبرات متميزة.

من جهته، أكد كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة شركة "D M G MORI" الألمانية ثقته فى نجاح تنفيذ هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والذى يمثل حجر زاوية فى الاستثمارات والبنية التحتية وتوطين الصناعة والرقمنة الصناعية نظراً لما يتوافر بالشركات التابعة للوزارة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، لافتا إلى أن لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تناول العديد من أوجه التعاون فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر بأنه تم توقيع مذكرتين تفاهم اليوم، الأولى بين "وزارة الإنتاج الحربى و شركة " D M G MORI" لتوضيح أسلوب التعاون والشراكة بين "شركة حلوان للمسبوكات " و" الشركة الألمانية فى مجال تصنيع المسبوكات الخاصة بمعدات ماكينات " CNC"، والثانية بين" الهيئة القومية للإنتاج الحربى" وشركة " D M G MORI" فى مجال تدريب المهندسين بشركات الإنتاج الحربى على أعمال صيانة ماكينات " CNC " بدون مقابل بمقر شركة DMG بالجامعة الألمانية بالتجمع الخامس لعدد ( 100 ) متدرب لمدة 12 أسبوعا مقسمين إلى 3 مستويات.