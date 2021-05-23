المصريين الأحرار يعزى الصين فى حادث عاصفة جانسو: متضامنون فى المصاب الأليم

جدة - نرمين السيد - تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص العزاء والمواساة لدولة الصين الشعبية قيادة وحكومًة وشعبًا فى ضحايا هبات عاصفة فجائية بمقاطعة جانسو الصينية.





وقال الحزب فى بيان صحفى، إننا وجموع الشعب المصرى نتضامن مع دولة الصين الصديقة فى مصابها الأليم جراء العاصفة وفقدان 21 شخصاً، أثناء المشاركة فى ماراثون. وأعرب حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء عن بالغ التعازى إلى الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين وجميع قادة الحزب الشيوعى الصديق، وأسر ضحايا الحادث الأليم.

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