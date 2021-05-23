الخارجية: غياب أفق حقيقى للسلام يجدد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال اتصال هاتفى تلقاه اليوم الأحد من وزير خارجية أوكرانيا "دميترى كوليبا"، أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائليين فى أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية فى هذا الشأن، حيث إن غياب أى أفق حقيقى لعملية السلام قد يؤدى لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، ومجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية فى المنطقة. وقال حافظ إن الوزير شكرى أطلع نظيره الأوكرانى على الجهود المصرية المكثفة التى بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وحرص القاهرة على تثبيته.

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