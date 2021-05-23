انتظام امتحانات الثانوية العامة التجريبية الإلكترونية بمحافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ففى شمال سيناء، قال وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان إن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان فى مواد اللغات العربية والإنجليزية والأجنبية الثانية، بينما يؤدون بعد غد امتحانات مواد: التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، ويوم الخميس القادم يؤدى الطلاب امتحانات مواد: الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية.

وشدد رضوان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير اللجان وارتداء الطلاب والمراقبين والملاحظين وجميع العاملين للكمامات الواقية، إلى جانب توقيع الكشف الحرارى قبل دخول الامتحانات، والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات تجريبية بلا درجات، وتهدف إلى اختبار الـ"سيستم" والشبكات والأجهزة اللوحية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات تمهيدًا لامتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها يوم 4 يوليو المقبل (إلكترونيًا).

وفى بنى سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، سير أعمال الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية؛ لتلافى أى أخطاء محتملة فى الامتحان النهائى، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة فى حالة تتطلب الأمر ذلك.

من جانبها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم سهام يوسف إلى أنها قامت بالمرور على بعض المدارس لمتابعة سير الامتحان للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات الذى تعقد فى أجواء مختلفة وظرف استثنائى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية العامة خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فسيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت فى المدرسة "إن وجدت" أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة فى التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأوضحت أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية"من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة"من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات، إذ يعد هذا الامتحان تجريبيا "بدون درجات" وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وفى الغربية، أكد وكيل الوزارة بالمحافظة ناصر حسن انتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة للامتحانات التجريبى اليوم حيث أدى 35 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى 126 مدرسة.

وأشار وكيل الوزارة إلى جاهزية المدارس الثانوية للامتحانات التجريبية، لافتا إلى أنه تم اختبار جميع الأجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس، موجها مديرى المدارس بضرورة الالتزام الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب والمدرسين وجميع العاملين.

وفى سياق متصل؛ تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكى اليوم، الأحد، لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى داخل اللجان.

وقال مكى - فى تصريح اليوم - إن المديرية وضعت خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض أثناء أدائهن الامتحانات، اللائى وصل عددهن إلى 798 طالبة، حيث يتم عقد الامتحانات بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى (36 لجنة) ومدرسة الإمام محمد عبده (17 لجنة).

وأشار مكى إلى توفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان الامتحانات من وجود إشراف صحى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى داخل اللجان ومراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية وتلقى البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال أية حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات.