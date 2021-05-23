طقس غدا الاثنين.. مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل على جنوب سيناء.





وأضاف الخبراء، فى بيان، اليوم الأحد، أنه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة. وأشار إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، وأن الرياح السطحية شمالية غربية، فى حين حالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وأن الرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 32 18 الإسكندرية 27 18 وادى النطرون 30 18 طنطا 31 18 شبين الكوم 32 18 دمنهور 30 18 بلطيم 28 18 مطروح 26 18 السلوم 27 18 سيوة 33 18 بورسعيد 28 19 دمياط 28 18 الزقازيق 32 18 المنصورة 31 18 الإسماعيلية 33 18 السويس 33 18 العريش 29 18 رفح 29 18 رأس سدر 31 20 نخل 29 16 نويبع 32 25 طابا 30 20 كاترين 30 20 الطور 31 22 شرم الشيخ 33 25 الغردقة 34 22 مرسى علم 32 24 الفيوم 33 20 بنى سويف 33 20 المنيا 33 20 أسيوط 33 21 سوهاج 34 23 قنا 34 23 الأقصر 37 24 أسوان 37 25 إدفو 36 25 أبوسمبل 37 24 الوادى الجديد 37 22 شلاتين 35 26 أبو رماد 35 25 حلايب 32 24 رأس حدربة 32 24

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