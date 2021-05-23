وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الأوكراني

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 23 مايو الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا "دميتري كوليبا"، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، كما تم تناول مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية في المنطقة.
هذا، وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أطلع نظيره الأوكراني على الجهود المصرية المكثفة التي بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحرص القاهرة على تثبيته، مؤكداً في هذا السياق على أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن، حيث أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين.
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