لليوم الثامن على التوالى.. استمرار فتح معبر رفح لعبور العالقين والمرضى والحالات...

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى "استثنائيا"، لليوم الثامن على التوالى، لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، علاوة على استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.
وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر أنه تم فتح المعبر، اليوم، تواجد كافة الأطقم الإدارية؛ لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، إلى جانب تواجد الأطقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.
وأضافت أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين ونقلهم للعلاج، مشيرة إلى أنه تم تشغيل المعبر أول أمس وأمس (الجمعة والسبت) رغم أنه من المعتاد تعطيل العمل بالمعبر أيام الجمع والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.
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