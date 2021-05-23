أبو العينين: الرئيس السيسي نجح في تصحيح المعلومات المغلوطة عن القضية الفلسطينية

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للقيادة السياسية التي نجحت في إعادة القضية الفلسطينية لمسارها الطبيعي.

وقال “أبو العينين”، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن الإرادة المصرية وقائد مصر نجح في الانتصار على الآلة الإعلامية للطرف الآخر في الكثير من المعلومات المغلوطة، والتي أثرت في بعض البرلمانات العالمية.

وأكد “أبو العينين” أن مصر استطاعت أن تقول للعالم إن القضية الأولى هي قضية فلسطين، وقضية التهويد، متابعا: “قضية فلسطين وإعمار غزة هي القضية الأهم والأخطر لأنها الأرض الوحيدة المحتلة عالميا”.

وقال وكيل البرلمان: “القدس العربية عاصمة فلسطين وهي قدس كل الأديان وليست لليهود فقط”، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في أن يوصل رسائل مصر، بأنه لا بد من الوصول لحل شامل، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الحلول لإيجاد حل شامل وعادل.