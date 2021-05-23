«الخارجية»: نحرص على تثبيت الهدنة فى غزة وإطلاق مسار المفاوضات

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أوكرانيا "دميترى كوليبا"، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، كما تم تناول مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية فى المنطقة.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أطلع نظيره الأوكرانى على الجهود المصرية المكثفة التى بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وحرص القاهرة على تثبيته.

وأكد على أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات فى أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية فى هذا الشأن، حيث أن غياب أى أفق حقيقى لعملية السلام قد يؤدى لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين.