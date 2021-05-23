/632109/مجلس-النواب-يهنئ-سحر-البزار-برئاسة-منتدى-البرلمانيين-الشباب

هنأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الحبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب،برئاسة منتدي البرلمانيين الشباب بالبرلمان الدولي.

النائبة سحر البزار رئيس منتدي البرلمانيين الشباب

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب:”باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للسيدة النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمناسبة فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب، التابع للاتحاد البرلمانى الدولى”.

المجموعة البرلمانية العربية

وتابع المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس ،جاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى، مُمَثّلَةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلمانى الدولى، بناء على ترشيح من مجلس النواب المصرى، قائلا :”نكرر التهنئة للسيدة النائبة على هذا المنصب الجديد، ونتمنى لها كل التوفيق والسداد”.

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وتجدر الاشارة إلى فوز النائبة سحر البزار وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، بعد انتخابات أُجريت عن بُعد، لمجلس المنتدى.

منتدي البرلمانيين الشباب بالبرلمان الدولي

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي يجتمع مرتين سنوياً، وتم تأسيسه بغرض تعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل في اعمال برلماناتهم، كما جاء ايضاً فى اطار الحرص على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركه الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.

كذلك فإن المنتدى يتم تمثيله في المؤتمر العالمي السنوي للبرلمانيين الشباب الذي يعتبرمنصة حيوية لتمكين القادة الشباب، والتي تركز على كيفية جذب المزيد من الشباب إلى العملية الديمقراطية الرسمية.