/632115/تنشنسيقية-شباب-الاحزاب-تطلق-مبادرة-جديدة-لبناء-قدرات-الأعضاء

بادر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة بخبراتهم لتكوين فريق مدربي التنسيقية، ضمن مبادرة لجنة التدريب والتطوير، لبناء قدرات الأعضاء،حيث ملأ 35 عضوا استمارات التقديم وتم تحديد مواعيد مقابلات لعرض أفكارهم أمام لجنة متخصصة لتقييم مهاراتهم التدريبية.

لجنة التطوير والتدريب وتوجهت لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالشكر للأعضاء الذين بادروا بالتقديم، تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في الارتقاء بقدرات أعضاء التنسيقية. اقرا ايضا :رئيس مجلس النواب: قانون العلاوة الدورية مهم وينتظره الملايين وجديرا بالذكر أنه قام وفد من أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعائلاتهم بزيارة للمتحف فى جو أسرى اجتماعى لرؤية حضارة مصر فى ثوبها الجديد . المتحف القومي للحضارة وكان فى استقبال أعضاء الوفد الدكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية والأستاذ أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف حيث اصطحباهم فى جولة بداخل المتحف . وأوضح الدكتور غنيم أن أعضاء الوفد أبدوا إعجابهم بقاعة المومياوات الملكية وماتحتويه من كنوز تؤرخ الحضارة المصرية فى أزهى عصورها وتبرز ابداعات المصرى القديم .. وأضاف أن متحف الحضارة سيقدم لكل زواره عناصر المتعة والترفيه والوعى الحضارى لما يتمتع به من رونق وجمال وسط منطقة مجمع الأديان إلى جانب الطابع المعمارى الذى يبهر الزائرين .. كما أن فكرة المتحف تقوم على بناء جسور الثقافة للتعرف على حضارات مصر المختلفة .. وطالب الدكتور غنيم بضرورة تشجيع كل المصريين على بث روح الوطنية وزيارة المتاحف ومعالم مصر المضيئة مع أولادهم لتربية جيل يفخر بمصريته .. حيث تعد مصر هى الأولى من نوعها والتى سبقت شعوب العالم فى تلك الحضارات .

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