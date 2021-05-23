/632124/ماذا-فعل-صن-داونز-بعد-هجوم-الجماهير-على-بعثة-الأهلي-في-بريتوريا

أصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بيانا رسميا، يعتذر فيه للأهلي، عما حدث قبل مباراتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وذلك عقب اعتراض جماهير صن داونز لحافلة الأهلي, وسب مدرب الفريق الأحمر بيتسو موسيماني, حيث جاء في البيان: نعتذر للنادي الأهلي على تصرفات الجماهير الغير لائقة تجاه حافلة فريقهم قبل مواجهة الفريقين وسنتخذ إجراءات مشددة ضد هؤلاء المشجعين.. نحن حريصون على استمرار العلاقات الطيبة بين الناديين.

وتابع نادي صنداونز في البيان الرسمي الذي أصدره :"تابع النادي سلوك بعض مشجعيه قبل مباراته ضد الأهلي، وهو سلوك غير مقبول ولا يعكس النزاهة والاحترام والتآخي والقيم التي نطبقها".

شكاوى بسبب جمهور صن داونز

وأوضح "تلقينا شكاوى من المشجعين بشأن بعض السلوكيات والإهانات، ولكن جمهور صنداونز تحت كل الظروف، لا يجب عليه إظهار عدم الاحترام أو الإهانات أو يتعامل بالسلوك الذي حدث، وعليه أن يظل دائما مطبقا لقيم ومبادئ النادي".

ونشرت زوجة موسيماني، ومازولا موليفي الصحفي بموقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي فيديو لجماهير صنداونز وهي تسب المدير الفني للأهلي. وأتم صن داونز بيانه: ماميلودي صن داونز ستجري تحقيقا وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد هؤلاء المشجعين الذين كان سلوكهم غير لائق ومخالفًا لـ القيم والمبادئ التي نلتزم بها، نظل مكرسين للحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل والمتبادل والالتزام القائم بين قادة ناديينا وجميعنا.