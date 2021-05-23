القصة الكاملة.. رياح عاتية تقتل 21 شخصًا خلال سباق رياضي في الصين

/632116/القصة-الكاملة-رياح-عاتية-تقتل-21-شخصا-خلال-سباق-رياضي-في-الصين

تساقط برد، وأمطار جليدية ترافقها رياح عاتية ضربت ظهر السبت المشاركين في السباق الذين كانوا على ارتفاع عال في "غابة حجر النهر الأصفر" بالقرب من مدينة بايين في مقاطعة غانسو بالصين.

العاصفة أدت إلى وفاة 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، في ماراثون جبلي لمسافة 100 كيلومتر ضمن سباق الضواحى شمال غربى الصين.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن قيادة فرق الإنقاذ ان 21 شخصا لقوا مصرعهم.

تأثر المقطع المرتفع من السابق

وأوردت شبكة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في" الحصيلة نفسها بعدما أعلنت أنه عثر على مشارك كان مفقودا، موضحة أنه "فارق الحياة".

الحرارة انخفضت بشكل حاد فجأة

وقال رئيس بلدية بايين تشانغ شوتشين: "قرابة الظهر تأثر المقطع المرتفع من السابق على مسافة تراوح بين عشرين و31 كيلومترا فجأة بأحوال جوية كارثية".

وأوضح أنه "خلال وقت قصير، هطل برد وأمطار جليدية فجأة في هذه المنطقة وهبت عواصف ورياح قوية"، مشيرا إلى أن الحرارة انخفضت بشكل حاد فجأة.

172 شخصا شاركوا في سباق الماراثون

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم الأحد، أن 172 شخصا شاركوا في سباق الماراثون الجبلى، وتأكدت سلامة 151 مشاركا آخرين، حيث إن المصابين أصيبوا بإصابات طفيفة وتلقوا العلاج فى المستشفى وحالتهم حاليا مستقرة.

التغير المفاجيء في الطقس

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع نتيجة التغير المفاجيء في الطقس، وأن المقاطعة شكلت فريقا خاصا لمواصلة التحقيق حول أسباب الحادث.

فقدان لدرجة حرارة الجسم

وضربت موجة من البرد والأمطار المتجمدة والعواصف مرحلة السباق عالية الارتفاع بين الكيلو 20 والكيلو 31 حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وعانى المشاركون من عدم الارتياح الجسدي وفقدان لدرجة حرارة الجسم جراء الانخفاض المفاجيء في درجة حرارة الهواء؛ ما تسبب في وفاة 21 متسابقا.