/632117/وزير-الخارجية-غياب-عملية-السلام-يؤدى-لإستمرار-تجدد-الصراع-بين-فلسطين-واسرائيل

تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أوكرانيا "دميترى كوليبا"، والذي أكد شكري خلالها علي :" على الجهود المصرية المكثفة التى بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وحرص القاهرة على تثبيته، مؤكدًا فى هذا السياق على أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات فى أقرب فرصة".

وبحثا الجانبين خلال الغتصال الهاتفي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، كما تم تناول مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية فى المنطقة.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أطلع نظيره الأوكرانى على الجهود المصرية المكثفة التى بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وحرص القاهرة على تثبيته، مؤكدًا فى هذا السياق على أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات فى أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية فى هذا الشأن، حيث أن غياب أى أفق حقيقى لعملية السلام قد يؤدى لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين.