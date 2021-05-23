/632118/استبعاد-شريف-إكرامي-من-تشكيل-بيراميدز-في-مواجهة-أنيمبا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيلة فريقه التي تخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي: تشكيل بيراميدز حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي خط الهجوم: إبراهيم عادل ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمد الجباس - دييجو رولان

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