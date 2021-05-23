/632119/خاص-هشام-إبراهيم-الزمالك-يشهد-فترة-ديموقراطية-تحدث-لأول-مرة

قال هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك أن النادي يشهد فترة ديموقراطية مهمة تحدث لأول مرة في تاريخ النادي. كما أكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك أن الفريق لأول مرة يشهد فترة ديموقراطية وعملية تسليم الرئاسة من مجلس لمجلس على عكس السنوات الماضية .

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أعلن أمس عن إقالة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز وتعيين لجنة جديدة لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة برئاسة الكابتن حسين لبيب .

ومن المفترض أن تستلم اللجنة الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب رئاسة نادي الزمالك اليوم بعد انتهاء عمل اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز من عملها داخل نادي الزمالك.

تشكيل اللجنة الجديدة

وجاء تشكيل لجنة الزمالك الجديدة كالتالي:

ويترأس حسين لبيب المجلس المؤقت للنادي الأبيض، بينما اختير محمد الأتربي نائبا، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي، وحسام المندوه، وهاني برزي، وعمرو أدهم، وحسين السيد حارس الزمالك السابق أعضاء لمجلس الإدارة.