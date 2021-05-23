/632122/علوت-كالعماد-الذي-تقوم-عليه-السموات-والأرض-نواب-البرلمان-يوجهون-التحية-للرئيس-السيسي-لجهوده-الكبيرة-في-تهدئة-الأوضاع-بغزة-صور

قامت مصر بدور تاريخي ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية في دعم أشقائنا الفلسطنيين، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، لمساندتهم في الصمود أمام ما يواجهونه من ضربات شنتها عليهم قوات الاحتلال.

قبعد نجاح الدولة المصرية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تم تجهيز قافلة تضم أكثر من 75 شاحنه تحتوي على مستلزمات طبية وتموينية ومساعدات اخرى، وتم وصولها للشعب الفلسطيني الشقيق لمقاومة ما حل بهم من خراب.

دعم مجلس النواب الموقف المصري

ووجه اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدور المحورى والرائد الذى قام به ، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية.

واكد النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد ، دعمهم الكامل للموقف المصرى القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فى هذا الشأن.

زعيم الأغلبية: أشعر بالفخر أنني من أبناء هذا الوطن

قال أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: مصر أم الدنيا، وفلسطين قلب العروبة. وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: موقف الرئيس السيسي في دعم فلسطين، جعلني أشعر بالفخر أنني من أبناء هذا الوطن. وأشاد أشرف رشاد بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية في وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح وتقديم المساعدات، وكذلك دعم الدولة لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال زعيم الأغلبية: كنا على الحدود لم نر الأفواه التي تصرخ واقدساه وفاسلطيناه، لم نر رصاصتهم توجه إلا للداخل، لم نر إلا قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، متابعا:" كافة ممثلي الشعب المصري وأحزابة السياسية الممثلة بالبرلمان المصري كانت علي قلب رجل واحد في نصرة القضية الفلسطينية وداعمة لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية في تلك الازمة كما ان تلك القوي سيرت قافلة مساعدات لأهلنا بالقطاع".

وواصل حديثه:" اقسم بالله اننا لم نري هناك علي الحدود أثناء تواجدنا بالقالفة الا رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الاجهزة الامنية والسياسة المصرية ولم نري هناك تلك الاصوات الحنجورية والتي تخاطب الراي العام بالكلام فقط لا الافعال والتي تعمل علي دغدغة المشاعر فقط دون فعل حقيقي علي الارض.. كما اننا لم نري اي من الاصوات العالمية التي تتغني بنصرة الشعب الفلسطيني ولكن وجدنا فقط رجال مصر البواسل لنصرة شعبنا الفلسطيني العظيم المرابط حول اقصاه والمدافع عن قطاع غزة لذلك لابد ان نقف اجلالاواحتراما لقيادتنا السياسية ورجال قواتنا المسلحة البواسل ولكافة الاجهزة السيادسية وللدبلوماسية المصرية والتي كانت لها الدور الكبير بل والاساسي في وقف هذا العدوان الغاشم المحتل من قبل كيان صهيوني فتحيا مصر دوت الخليج دوت الخليج".

ولفت إلي أن الطفل في مصر يعلم ان مصر ام الدينا و نشأ و يترعرع على أن ان فلسطين ارض عربية وقدس الاقداس وان فلسطين عاصمتها الابدية هي القدس الشريف شاء من شاء او ابي من ابي قائلا:" اقسم الشريف بالله ان مصر الجديدة القوية القائدة الرائدة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في جهود وقف اطلاق النار دون شرط او قيد وبات للجميع ان مصر هي الداعم الاول لفلسطين وانها تعتبر تلك القضية هي قضية مصر الرئيسية".

علي جمعة للرئيس السيسي: سر فلا كبا بك الفرس

وجه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: سر فلا كبا بك الفرس، علوت كالعماد الذي تقوم عليه السموات والأرض، وهذه علامة حب الله فيك.

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: إن الله إذا أحب عبدا نادي في الملأ الأعلى أني أحب فلان فأحبوه.

وأكد علي جمعة، أن القدس هي عروس عروبتنا، ووهي القضية الكبرى، التي أوصى بها رسول الله.

واستشهد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان بحديث أخرجه أحمد وأبو داوود عن ميمونة مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: أَرْضُ الْمَنْشَرِ، وَالْمَحْشَرِ، ائتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ، أَوْ يَأْتِيَهُ قَالَ: فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيه.

وتابع علي جمعة: هذه قضية لن ننساها ولو نسيناها لن ينساها أبنائنا أو أحفادنا، تحية للقيادة السياسية التي وفقها الله فأنجحها في كل خطواتها وفي موقفها المشرف من القضية الفلسطينية.

ونالت الكلمة استحسان أعضاء مجلس النواب، حيث وجهوا التحية للدكتور علي جمعة بالتصفيق.

أيمن أبو العلا: المنظمات الحقوقية تكيل بمكيالين

انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، صمت المنظمات الحقوقية تجاه العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والذى وصفه بأنه الإرهاب بعينه الذى يمارسه الإحتلال الصهيونى.

وتساءل "أبو العلا"، أين منظمات حقوق الإنسان من مقتل الأطقال والنساء؟، وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلا :"للأسف هذا يؤكد انه لن يحمى حقوق الإنسان العربى إلا الإنسان العربى، وكذلك لن يحمى حقوق الإنسان المصرى سوى الإنسان المصرى".

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، موضحًا أن أزمة توزيع لقاح كورونا كشفت أيضا عن أن تلك المنظمات تكيل بمكيالين.

وتابع أبو العلا، "مرة أخرى أدعو الشعب الفلسطينى للإتحاد، وعلى دول العالم الإعتراف بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، لتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين".

وأشاد "أبو العلا"، بالتحرك الدبلوماسى المصرى وكافة أشكال الدعم للشعب الفلسطينى.

يسري المغازي: الدور المصري هو العلامه الفارقة قبل قذف غزة

ومن جانبه وجه النائب يسري المغازي، تحية لصمود الشعب الفلسطيني صاحب الفرص الضائعة تحية للرئيس السيسس الذي يعطي درسا فى الوطنية، ذهب لوضع النقاط على الحروف مشيرا الى المبادرة المصريه بشقيها الاعمار ووقف النار ، كان الدور المصري هو العلامه الفارقة قبل قذف غزة.

وقال فى كلمته ان مصر لاتلعب بأقدرا الشعوب، متسائلا هل تتجاوز الفصائل الفلسطينة خلافات ،هذا امل القيادة المصرية، وامل الدولة المصرية.

هاني أباظة: القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر

اكد النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب ان القضية الفلسطينية هي امن قومي لمصر وان القضية الفلسطينية قضية وجود مثلها مثل قضية النيل بالنسبة لمصر هي قضيه وجود ، منوها ًهناك اطراف داخليه وخارجيه تحاول وترصد فقط موقف مصر من القضيه الفلسطينية دون ان يكون لها دور ولكن مصر تقدم أوراق اعتمادها دائما في هذه القضية ولم يحارب احد الا الدولة المصريه من اجل الفلسطينيين.

واضاف اباظه في كلمته في الجلسه العامه بان المواقف المصريه توكد انه هذة هي القيادة المصريه وهذا هو الرئيس السيسي رجل دولة رجل الامه العربيه والقوميه العربيه مهاجما بعض الدول التي تتغني بالشعارات ولا تعمل من اجل العروبه فلم يحارب من اجل القضيه الفلسطينيه الا المصريين .

ووجه اباظه رسالة للرئيس السيسي نحن معك وخلفك للدفاع عن قضايا الوطن وعلي استعداد لخلع البدلة المدنيه ونلبس الافرول العسكري وننزل نحاب مع الجيش.

صلاح ابو هميلة:مصر اول المتمسكين بالقضية الفلسطينينة

ومن جانبه ايد النائب صلاح ابو هميلة ابو هميلة، جميع قرارت القرارات وموقف الرئيس لدعم القضية الفلسطينية ، فمصر اول المتمسكين بالقضية الفلسطسنة منذ عام 48 .

طارق رضوان: الإحتلال قام بجرائم حرب في حق الشعب الفلسططييني

اما النائب طارق رضوان رئيس لجنة حققوق الانسان فقالان العالم وقف لمدة 11 يوميا والمجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان فى حالة من الصمت والارهاب المنظم الذي تم اتخاذه تجاه الفسطيين.

وقال ان ما حدث من قبل ااسرائيل جرائم حرب مخالفة القانونالدولى واتفاقيات جنيف لاربعة من خلال الاعتداء عل المدنيني وتدمير المباني .

واشار الى ان مصر قد قامت مصر بلعب دور الوسيط الفعال الذي استطاع وقف اطلاق النار واعادة احياء القضية الفلطسينة.

أحمد العوضي: دور الرئيس الوطني ليس غريب عنا

وقال النائب احمد العوضي ، ندعم كافة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي فى وقف اطلاق النار على الفلسينين ، مشيرا الى ان الدور الوطني الذي قانم به السيسي ليس بغريب عنا يقف دائما بجانب الشعوب العربية عندما تعرضت ليبيا وقف الى جانب الشعب الليبي ، مصر حريصه كل الحرص لاتخاذ القرارات للحصول على حقوقه المشروعه، بدابة من فتح معبر رفع ودعم الشعب المفلسطين ب 500 مليون دولار .

وتابع يقول ، مصر قدمت الكثير من دماء ابناها طوال الفترة الماضية للدفاع عن حقوق الشعب الفلطسيني وستظل مصر تدافع الى ان ينال حقوقه المشروعه دولة ذات سيادة .

عاطف مغاوري: معالجة الاسباب الحقيقة للعدوان الغاشم على فلسطين

وقال النائب عاطف مغاوري، تحية قلبية من القلب باسم حزب التجمع للقيادة السياسية لصاحب الالتزام والوعي للرئيس السيسي الذي عبر عن الروح الوطنية لمواجهة العدوان وانقاذ ارواح الشعب الفلسطيني ، واعادة اعمار ر مطالبا بضرورة معالجة الاسباب الحقيقة للعدوان الغاشم على فلسطين.