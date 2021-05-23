/632123/ننشر-الجدول-التجريبي-للشهادة-الثانوية-2021

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثاني، هو نموذج استرشادي للامتحانات النهائية التي تعقد في 4 يوليو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

الجدول ينتهي يوم الخميس المقبل

كما لفتت إلى أن الطلاب أدوا اليوم امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، في المدارس، مشيرة إلى أن الجدول ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 27 مايو الجاري.

تقيس الفهم وليس الحفظ

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعتمد على نظام الأسئلة الجديد الموضوعية، التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

الثلاثاء 25 مايو الجاري

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، وفق جدول الامتحان التجريبي الثاني، بعد غد الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري، في مادة التاريخ وعلم النفس بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، والفيزياء والرياضة البحتة والأحياء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وينتهي جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، يوم الخميس الموافق 27 من مايو الجاري، بمواد الفلسفة والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، والكيمياء والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية.

طريقة جديدة لتصحيح الامتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتباع طريقة جديدة إلكترونية لتصحيح الامتحان التجريبي الثاني في عدد محدود في المدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الملاحظات حول الامتحانات كالتالي:

الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ضبط الخوادم المركزية

وتابعت الوزارة: يعد الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.