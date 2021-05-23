/632125/تامر-حبيب-يرد-على-انتقادات-الجمهور-ميشغلنيش

بات السيناريست تامر حبيب حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، بسبب المنشور الذي خرج ليدافع فيه عن الفنانين الذين تعرضوا للهجوم بعد ظهورهم في زفاف رجل الأعمال علي الجميل عقب مشاركتهم في جنازة الفنان سمير غانم.

دوت الخليج يرصد تعليق السيناريست تامر حبيب على الحملة الهجومية الذي تعرض لها بعد المنشور الذي كشف من خلاله أيضًا، عن قمه حزنه لوفاة الفنان سمير غانم، ولكنه فضل التواجد في الجونة لحضور حفل الزفاف.

تامر حبيب يرد على هجوم الجمهور

أكد تامر حبيب، أنه لديه الحرية الكاملة لكتابة ما يشاء عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: " ناس فاضية للدرجة دي عشان الموضوع يكبر هما أحرار.. وعمري ما هفكر أني امسح البوست علشان خاطر الناس الموضوع مش شاغلني أصلًا”.

كان قد رد تامر حبيب، على انتقادات الجمهور لكلًا من الفنانة يسرا ولبلبة وإلهام شاهين، قائلًا: “طيب، انا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الاستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع اصحابي... حد عايز حاجة؟".

كما كشف عن وصيته لأصدقائه وزملائه في الوسط الفني قائلا: "أوصي كل من بيحبوني وهايزعلوا عليا يوم ما أموت ويبقوا حزانى، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورا ... وأنا هابقى مبسوط قوي".