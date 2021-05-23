/632128/كل-ما-تريد-معرفته-عن-مبادرة-الرئيس-للتمويل-العقاري-2021

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي انتهى من صياغة كافة البنود والشروط العامة للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح نجم، أنه لم يتم إطلاق المبادرة رسميًا حتى الآن أو حتى الإعلان عن موعد انطلاقها.

بنود المبادرة

وكان البنك المركزي المصري، قد أرسل بنود المبادرة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الشهر الماضي، لاعتماد شروط المبادرة من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا للإعلان عنها حتى تبدأ البنوك في التنفيذ.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنه بمجرد موافاة البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء لبنود المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% وبالتقسيط حتى 30 عامًا سيقوم البنك المركزي بإطلاقها والإعلان عن كافة تفاصيلها فورًا.

المركزي لا يتدخل في الأوراق

وأشار نجم، إلي أن البنك المركزي يضع الشروط العامة والخطوط العريضة للمبادرة لتقوم البنوك بتنفيذها في إطارها، موضحًا أن البنك المركزي لا يتدخل في الأوراق أو المستندات التي يطلبها صندوق التمويل العقاري خاصة أن الصندوق يدعم شقق محدودي الدخل.

أهم شروط وبنود وضوابط المبادرة الرئاسية:

%3 نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن المبادرة.

مدة السداد تصل لـ30 عاما، ومن الممكن للراغبين الاستفادة من المبادرة بنفس سعر الفائدة وبمدة سداد أقل.

البنك المركزي خصص 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مليون جنيه حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل ويتم دراسة زيادتها.

350 ألف جنيه حد أقصى لقيمة الشقة السكنية لمحدودي الدخل.

لا يوجد حد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية بالنسبة لمتوسطي الدخل ولكن لا يجب أن يزيد سعرها عن الحد الأقصى المقرر.

يمكن للمواطنين ممن يبلغ عمرهم 60 عامًا أو أكبر (أصحاب المعاشات) الاستفادة من المبادرة الجديدة للتمويل العقاري.

ولكن بشرط سداد 40% من قيمة الشقة الممولة كمقدم حجز لها.

مع تخفيض فترة سداد أقساط باقي قيمة الوحدة السكنية لتصل حتى 15 عامًا.

%10 نسبة المقدم الذي يقوم المواطن بسداده للشقة ضمن فئة متوسطي الدخل تدفع مرة واحدة.

%15 نسبة المقدم الذي يقوم المواطن بسداده للشقة ضمن فئة محدودي الدخل تدفع على أقساط متساوية لمدة 3 سنوات.

يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق ومتشطبة بالكامل ومسجلة.

يحق للعملاء الأفراد من الحاصلين على قروض بنكية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بشرط ألا تزيد الأقساط الشهرية عن 50% من إجمالي قيمة الدخل الشهري لهم.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالمسبة لمتوسطي الدخل.

أما بالنسبة لمحدودي الدخل:

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 آلاف جنيه للأعزب و 6 آلاف جنيه للأسرة.

1127 جنيهاً قيمة القسط الشهرى للمستفيدين من المبادرة من محدودى الدخل.

%3نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن المبادرة.

مدة السداد تصل لـ30 عاما، ومن الممكن للراغبين الاستفادة من المبادرة بنفس سعر الفائدة وبمدة سداد أقل.

أرقام في المبادرة

البنك المركزي خصص 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

1.3مليون جنيه حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل.

350 ألف جنيه حد أقصى لقيمة الشقة السكنية لمحدودي الدخل.

لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية بالنسبة لمتوسطي الدخل ولكن لا يجب أن يزيد سعرها عن الحد الأقصى المقرر.