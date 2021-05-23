/632129/حسام-المندوه-يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-ويؤكد إعمار-عزة-يبدأ-عن-طريق-مصر

وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للقيادة السياسية على دورها في دعم القضية الفلسطينية، قائلا: رسالة إجلال وتقدير للرئيس السيسي صاحب شعار مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا.

المندوه: مصر أم الدنيا

وقال المندوه في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر "قد الدنيا" بدأ يتحقق، ومصر تستعيد دورها التاريخي.

واستشهد حسام المندوه بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشاد بدورر الرئيس السيسي.

إعمار غزة بواسطة مصر

وقال حسام المندوه: مع إطلاق النار يأتي الهدم، ومع وقف إطلاق النار يأتي البناء، وهو ما سيبدأ من خلال إعادة إعمار عزة عن طريق مصر.

ووجه رسالة للرئيس السيسي، قائلا: يا ريس الكبير كبير ودائما وأبدا دوت الخليج دوت الخليج تجيا مصر.