عاجل- صور.. قافلة صندوق تحيا مصر تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وصلت، قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية، محطتها الأخيرة فى ميناء رفح البري، استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.





وقام الصندوق بتجهيز القافلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التى قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها فى المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التى أطلقها السيد الرئيس قبل أيام.

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية. والتى ستصل للاشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.

130 حاوية محملة بأكثر من 3000 طن مواد غذائية وملابس وأغطية وأدوية ومواد بناء

ولاقت المبادرة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى عبر الصفحة الرسمية لصندوق تحيا مصر على موقع فيس بوك، وذلك بعد أعلان الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر فى إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء فى القطاع.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى www.tahyamisrfund.org

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.

وتعد قافلة اليوم إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التى تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية فى إشارة الى تطور ونمو دور هذا الكيان الذى أسس بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى مجالات التنمية .