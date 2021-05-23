صور- وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ثم وقف المجلس دقيقة حداداً ترحماً على روح المرحوم الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

ثمن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكافة المؤسسات المعنية فى مصر على دورهم التاريخى فى وقف العدوان على الشعب الفلسطينى، وتأكيد الدور التاريخى للشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية.

وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمى والبحثى للجانب الفلسطينى، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.

عرض الوزير ملخصا حول زيارته الأخيرة لفرنسا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من مايو الجارى، والتى شهدت اختيار الشركة المنفذة لمشروع بيت مصر فى باريس، وتوقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس، وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار الفرنسية لدعم التعاون بين الجانبين، وتفقد معهد كورى لعلاج الأورام وبحث سبل التعاون المقترحة مع المعهد، والاجتماع مع قيادات جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية للاتفاق على أوجه التعاون المستقبلية.

شهد المجلس توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة د.محمد القوصى والسادة رؤساء جامعات (أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى - أسوان)، ويستهدف الاتفاق قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعى تعليمى يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى كليات الهندسة، وذلك فى إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ عدد 35 قمر صناعى، حيث تم توقيع العقود التنفيذية لعدد 31 قمر صناعى لعدد 31 من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء فى المجتمع المصرى وعلى الأخص فى كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بالكامل فى فبراير 2022 كمرحلة أولى.

قدمت د.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين عرضا تقديميا حول منصة ادرس فى مصر، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوحيد جهة قبول الطلاب الوافدين وتطوير المنظومة، وأوضح العرض أن المنصة تعمل على تحقيق انتشار دولى وإقليمى أوسع نحو الدول العربية والقارة الأفريقية وأسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات التحول الرقمى وتمثيل الجامعات المصرية إلكترونيا وتعزيز المحتوى التعليمى وتحقيق التوازن على المنصة لتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى للطالب الوافد وتيسير عملية التعرف على الجامعات وعرض الخدمات والبرامج الدراسية بأسلوب شيق وتوفير خدمات التقديم والدفع الإلكترونى مع ميكنة عمليات التنسيق عبر المنصة وتوفير إمكانية المتابعة بجانب تنشيط دور مكاتبنا الثقافية بالخارج للتسويق للمبادرة من خلال توفير المحتوى الجيد وتوجيه اهتمام أكبر للرابطة المصرية للخريجين ودعم التعاون مع مكاتبنا الثقافية بالخارج، ويستطيع الطالب من خلال هذه المنظومة أن يتقدم ويحصل على الفيزا الدراسية ويتابع طلب التقدم من خلال المنصة ومن خلال تطبيقات الهاتف.

وافق المجلس على الإطار المرجعى الاسترشادى لتطوير لوائح كليات (الآداب والألسن ودار العلوم)، بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، بما يساعد على تخريج كوادر قادرة على سد احتياجات سوق العمل فى مجالات التخصص المختلفة لهذه القطاعات، وبما يتجاوب مع التطور المعاصر الذى تشهده هذه التخصصات، و الاستجابة لاحتياجات المجتمع وظروفه الحالية والمستقبلية من هذه التخصصات.

وافق المجلس على خطة التحديث المعاصر للتدريس بقطاع طب الأسنان، والتى تهدف إلى تحسين مهنة طب الأسنان من خلال ستة محاور رئيسية، تشمل: تحديث المناهج الدراسية لطب الأسنان لتواكب المعايير الدولية فى مناهج طب الأسنان، تحديث برنامج التدريب لسنة الامتياز، تعزيز التميز المؤسسى فى كليات طب الأسنان ومستشفيات طب الأسنان الجامعية، إنشاء برنامج تدريب معترف بها دوليا فى تخصصات طب الأسنان، تطوير تقييم متعدد المستويات للإنجازات الأكاديمية، تطوير التعليم الطبى والبحث العلمى فى مجال طب الأسنان.