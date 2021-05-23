نواب يطالبون بضم موظفى القطاع الخاص للعلاوة

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، على ضروة تحيدد علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص وذلك أسوة بموظفى الحكومة، معلنة موافقتها على مشروع قانون العلاوة الدورية.

فيما طالب النائب أحمد بلال، الحكومة بضم العاملين بالقطاع الخاص لقانون العلاوة الدورية لافتا إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون نصت على منح علاوة للموظفين ولم تحدد الموظفين الحكومين، أو العاملين بالقطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى شدد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن حقوق المحالين للمعاش محفوظة فى تلك العلاوة، سواء أقرت تلك العلاوة، قبل إحالتهم بمدة قليلة أو بعد إحالتهم للمعاش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء نظر قانون العلاوة.