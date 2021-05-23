اتفاقية تمويل من التنمية الإفريقى لتحسين الأمان بالسكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التى تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية فى الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعم والتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة فى قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأوضحت أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائى الجارية لوزارة التعاون الدولى، بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، وتسهم هذه التمويلات فى تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومى للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل لكن المتابعة الدقيقة فى سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.

وأشادت المشاط بتمويل البنك الإفريقى للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية، حيث يعكس ذلك العلاقات الاستراتيجية المتميزة مع البنك ومساهمته فى مختلف مجالات التنمية ويعد هذا أول مشروع فى قطاع النقل يسهم فيه البنك، مضيفة أن التمويلات التى يتم إتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية من خلال دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والهدف الحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وصرح المهندس كامل الوزير وزير النقل، عقب مراسم التوقيع، بأن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة مضيفا أن هذا النظام يتيح أيضاً إمكانية إيقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق فى حالة الخطر مما يمنع الخطأ البشرى أثناء قيادة القطارات والتحكم فى سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارت القديمة، كما أن الجرارات التى تم التعاقد عليها بإجمالى 260 جرارا وتم توريد 110 جرارات منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، والذى يقلل الاعتماد على العنصر البشرى ويزيد معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

وأكد الوزير أن جميع أنواع التمويلات التى تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية والتى يتم التعاون معها فى الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى 30 عاما وبفائدة بسيطة للغاية، لافتاً إلى انه فى حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون فى تمويلها مع البنوك المصرية.

وأوضح أن المشروعات تنفذ بعد دراسات جدوى دقيقة كما أن التمويل الذى تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات، مضيفا أن هذا التوقيع يأتى بالتزامن مع تنفيذ الوزارة لمشروعات ضخمة فى مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية.

ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء منها فى ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة / الإسكندرية وخط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد بنسبة 100%، ونسبة 50 % لخط القاهرة / أسوان.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من قطاع بنى سويف / نجع حمادى فى نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل فى قطاعى القاهرة / بنى سويف و نجع حمادى / أسوان، مضيفا أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالى دخول مناطق وأبراج الإشارات فى الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.

وفى 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولى، منصة التعاون التنسيقى المشترك، لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حيث عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة فى هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع فى إطار أولويات الدولة.

ويستهدف المشروع المساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة فى تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات بما يحسن ثقة العملاء، ويتكون من ثلاثة مكونات الأول: تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكى للقطار؛ الثانى: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛ الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.

من ناحيتها قالت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى فى مصر، إن التمويل الجديد يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الإفريقى مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك فى قطاع النقل، موضحة أنه يسهم فى تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضرى، ويوفر 1200 فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع بنك التنمية الإفريقى تبلغ قيمتها 641 مليون دولار، تتوزع فى العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة والنقل ومعالجة المياه والبحث العلمى وريادة الأعمال، وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل.