مصر تعزى الصين فى ضحايا عاصفة جانسو

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر عاصفة فجائية هبّت أثناء مشاركتهم فى مسابقة ماراثون بمقاطعة جانسو الصينية، مما أسفر عن وفاة 21 شخصًا.





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