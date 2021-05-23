رواد السوشيال للهارب ممدوح حمزة: «لقد كشفكم الشعب»

جدة - نرمين السيد - بعد هذه الإطلالة شن رواد السوشيال ميديا، هجوما حادا، مؤكدين أنه كغيره من المتآمرين على الوطن، سقط فى بئر الخيانة، وأن حياته مليئة بالألغاز، والتى جعلت الرأى العام يتساءل: ما هى الروابط التى تجمعه مع الجماعة الإرهابية، والعملاء والطابور الخامس فى مصر؟

وأضاف رواد السوشيال، أن العميل الهارب، تحدث بنفسه وفضح نفسه أمام الشعب، بأنه ليس من بين النشطاء، الذين يمارسون أنشطتهم بشكل فردى، ولكنهم ضمن مجموعة واحدة، تقوم بممارسة نشاطها الهدام بشكل منظم، ويقومون بالتنسيق مع بعضهم البعض.

كما استهجن رواد السوشيال ميديا ظهوره، قائلين: "لقد كشف الشعب خيانتك وعمالتك، وأساليب تحريضك للبسطاء، وتشويهك للدولة المصرية، للعودة للخراب، الشعب يحذرك من التمادى فى أساليبك القذرة أيها العميل الهارب".