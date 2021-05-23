صاحب فكرة أول جراج ذكى: تساهم فى حل التكدس المرورى بالشوارع

جدة - نرمين السيد - قال محمود فراج، المسؤول عن فكرة أول جراج ذكى فى مصر، إن إحدى مزايا الفكرة أنها تتم على مساحات أرضية بسيطة، مشيرًا إلى أنه من الممكن إقامة مشروع الجراج الذكى على مساحات تبدأ من 7×7 (49 متر مربع) بشكل طولى فوق الأرض.





وأوضح فراج أن فكرة الجراج الذكى تقوم على استيعاب أكبر قدر من السيارات عن الجراج العادى، على مساحات أرضية أقل من المساحات المخصصة للجراج العادى، مشيرًا إلى أن قطعة الأرض التى تستوعب 300 سيارة يمكنها استيعاب 600 سيارة على أساس فكرة الجراج الذكى، منوهًا إلى أن الفكرة لها القدرة على حل الأزمة المرورية والتكدس والازدحام المرورى الواقع فى الشوارع، خاصة بمناطق الزمالك والمهندسين ومصر الجديد.

وأكد فراج أن الكثير من الأماكن والمناطق المتكدسة مروريًا تستغل فكرة الجراج الذكى لحل تلك الأزمة المتكررة يوميًا، وخلق مساحات أكبر تستوعب عدد أكبر من السيارات للركن؛ مشيرًا إلى أن هناك جراجات ذكية تصل إلى 12 دورا، وأن عملية الدخول والخروج الخاصة بركن السيارة تتم بشكل إلكترونى 100% دون تدخل العامل البشرى، من خلال مصاعد إلكترونية تشبه مصاعد المهمات الداخلية للأبراج العالية.

جدير بالذكر، أن شركة الجراجات الذكية قررت فى سبتمبر 2019، إغلاق الجراج مؤقتًا للانتهاء من بعض التطويرات بعد اكتشافها ضرورة إجراء هيكلة داخلية فى الأنظمة المتحكمة فى آليات التشغيل، بهدف التسريع بدخول وخروج السيارات؛ ويتكون جراج روكسى الذكى من 4 طوابق تحت سطح الأرض، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لحوالى 1.700 سيارة (850 للمرحلة الأولى من المشروع و850 للثانية)، كما أن الجراج مدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.