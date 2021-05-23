وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وجه المجلس الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقف المجلس دقيقة حداداً ترحماً على روح المرحوم الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

ثمن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وأكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.

عرض الوزير ملخصا حول زيارته الأخيرة لفرنسا خلال الفترة من 19 وحتى 22 من مايو الجاري، والتي شهدت اختيار الشركة المنفذة لمشروع بيت مصر في باريس، وتوقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ وعقد لقاء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الفرنسية لدعم التعاون بين الجانبين، وتفقد معهد كوري لعلاج الأورام وبحث سبل التعاون المقترحة مع المعهد، والاجتماع مع قيادات جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية للاتفاق على أوجه التعاون المستقبلية.

شهد المجلس توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة د.محمد القوصى والسادة رؤساء جامعات (أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي - أسوان)، ويستهدف الاتفاق قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة، وذلك في إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ عدد ٣٥ قمر صناعي، حيث تم توقيع العقود التنفيذية لعدد ٣١ قمر صناعي لعدد ٣١ من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري وعلى الأخص في كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بالكامل في فبراير ٢٠٢٢ كمرحلة أولى.

قدمت د.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين عرضا تقديميا حول منصة ادرس في مصر، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوحيد جهة قبول الطلاب الوافدين وتطوير المنظومة، وأوضح العرض أن المنصة تعمل علي تحقيق انتشار دولي وإقليمي أوسع نحو الدول العربية والقارة الأفريقية وأسيا الوسطي وأوروبا الشرقية بالإضافة إلي الارتقاء بمستويات التحول الرقمي وتمثيل الجامعات المصرية إلكترونيا وتعزيز المحتوي التعليمي وتحقيق التوازن على المنصة لتحقيق أعلي درجات الاندماج المجتمعي للطالب الوافد وتيسير عملية التعرف على الجامعات وعرض الخدمات والبرامج الدراسية بأسلوب شيق وتوفير خدمات التقديم والدفع الإلكتروني مع ميكنة عمليات التنسيق عبر المنصة وتوفير إمكانية المتابعة بجانب تنشيط دور مكاتبنا الثقافية بالخارج للتسويق للمبادرة من خلال توفير المحتوي الجيد وتوجيه اهتمام أكبر للرابطة المصرية للخريجين ودعم التعاون مع مكاتبنا الثقافية بالخارج، ويستطيع الطالب من خلال هذه المنظومة أن يتقدم ويحصل على الفيزا الدراسية ويتابع طلب التقدم من خلال المنصة ومن خلال تطبيقات الهاتف.

وافق المجلس على الإطار المرجعى الاسترشادى لتطوير لوائح كليات (الآداب والألسن ودار العلوم)، بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، بما يساعد على تخريج كوادر قادرة على سد احتياجات سوق العمل في مجالات التخصص المختلفة لهذه القطاعات، وبما يتجاوب مع التطور المعاصر الذى تشهده هذه التخصصات، و الاستجابة لاحتياجات المجتمع وظروفه الحالية والمستقبلية من هذه التخصصات.

وافق المجلس على خطة التحديث المعاصر للتدريس بقطاع طب الأسنان، والتي تهدف إلى تحسين مهنة طب الأسنان من خلال ستة محاور رئيسية، تشمل: تحديث المناهج الدراسية لطب الأسنان لتواكب المعايير الدولية في مناهج طب الأسنان، تحديث برنامج التدريب لسنة الامتياز، تعزيز التميز المؤسسي في كليات طب الأسنان ومستشفيات طب الأسنان الجامعية، إنشاء برنامج تدريب معترف بها دوليا في تخصصات طب الأسنان، تطوير تقييم متعدد المستويات للإنجازات الأكاديمية، تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي في مجال طب الأسنان.