مصر تعلن عن موعد بدء تصنيع لقاح كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمجموعة من ثلاثة خبراء صينيين في الإنتاج وضبط الجودة وتسجيل اللقاحات، بحضور هيئة الدواء المصرية والشركة القابضة “فاكسيرا”، اليوم 22 مايو 2021 لمناقشة آلية لبدء تصنيع لقاح كورونا في مصر، بعد تسلمها أمس أول شحنات من الخامات لتصنيع لقاحي “سينو فارما” و “سينوفاك الصيني”، حيث تسعى الدولة المصرية إلى جعل عملية إنتاج لقاحات كورونا مصرية 100٪.

موعد بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر

قالت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، السبت، إن العمل على تصنيع اللقاح سيبدأ الأحد 23 مايو 2021، على أن يتم الانتهاء من تصنيع أول مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا “سينو فاك” داخل مصر خلال 6 أو 7 أسابيع.

مراحل عملية تصنيع لقاح كورونا

أشارت وزيرة الصحة إلى أن عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا تمر بثلاث مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بتحليل الخامات والرقابة في المعامل المركزية بوزارة الصحة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنتاج أو التغليف، ثم تليها مرحلة الاعتماد والتسجيل ودراسات الجودة، مؤكدة أن المرحلة الأولى لن تتكرر في الشحنات التالية من المادة الخام.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم استيراد شحنات أخرى من المواد الخام خلال منتصف رحلة إنتاج الدفعة الأولى من اللقاحات، بحيث تستمر عملية إنتاج اللقاحات حتى تصل إلى مرحلة تصنيع المادة الخام في مصر.

وأضافت هالة زايد أن مصر ستتعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية لتصنيع مواد أولية للقاحات، وذلك في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الإنتاج.

واستلمت وزيرة الصحة والسكان، أمس الجمعة 20 مايو 2021، الدفعة الأولى من المواد الأولية لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني في مصر التي ستكفي لإنتاج مليوني جرعة من اللقاحات، بالإضافة إلى تلقي 500 ألف جرعة جديدة من لقاح “سينو فارما”.

موعد تلقي لقاح كورونا

يذكر أنه بإمكان المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص من طرف وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا، وذلك بإدخال جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح، وبعد ذلك تتحقق الوزارة من بيانات المواطن، ثم يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على تاريخ ومكان التطعيم عبر رقم الهاتف الذي تم التسجيل به في البيانات أثناء التسجيل، ثم يتجه المواطن إلى مركز التطعيم الموضح له في الرسالة، مع متابعة طبية لمدة 3 أشهر.

الموقع التسجيل الخاص بلقاح كورونا في مصر2021 : https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home