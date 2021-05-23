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مجلس النواب يوافق على زيادة الحافز الإضافي اعتبارا من أول يوليو

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/632130/مجلس-النواب-يوافق-على-زيادة-الحافز-الإضافي-اعتبارا-من-أول-يوليو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون:

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهًا للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.

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اقرا ايضا:النواب يوافق على 75 جنيه حد أدني علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين 

 

وتجدر الاشارة إلى أن  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وافق خلال جلسته العامة اليوم، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

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وتنص اللمادة الأولى:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

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فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه  علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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