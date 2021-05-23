هالة صدقي تدافع عن يسرا وإلهام شاهين..تفاصيل

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خرجت الفنانة هالة صدقي، للدفاع عن صديقاتها اللاتي توجهت لهن العديد من الانتقادات اللاذعة على مدار الساعات الماضية بسبب حضورهم فرح نجل أحد رجال الأعمال، على الرغم من حزنهم على الفنان الراحل سمير غانم.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة هالة صدقي على الجمهور، بخصوص حضور بعض نجوم الوسط الفني لحفل الزفاف.

هالة صدقي ترد على هجوم الجمهور على نجوم الوسط الفني

وكتبت هالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل فيس بوك، قائلة: «زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظة دي، المعروف جدا أن أي فنان ووأولهم الفنان سمير غانم وينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره لكن قلبه من جوه كله حزن.. وأكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفي متولي صاحبه وجوز أخته الضهر ونزل يعرض بليل وبما بعد ما نزلت الستاره انهار، ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره».

وتابعت: «للأسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر، وعمر الحزن ما كان بلون الاسود أو البكاء، ولاد سمير النهارده مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ما تعرفش باللي هما فيه هل ده معناه إنهم مش زعلانين ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب على أحزانه وناس لا، وعلي فكره أنا مكنتش معزومة على الفرح اللي زملائي كانوا فيه، وكنت معزومة في فرح تاني خالص والنهارده كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، وكلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف في ظروف خارجة عن الإرادة وبدل ما نحاسب البشر واحنا عندنا رب هو المسؤول عن اللي في القلوب».

واختتمت هالة صدقي حديثها، قائلة : «ندعي للزميلة والأخت العزيزة دلال إن ربنا يقومها بألف سلامة وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها شكرا لتفهمكم».