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/632133/نواب-يطالبون-بضم-موظفي-القطاع-الخاص-للعلاوة وجبالي-حقوق-المحالين-للمعاش-محفوظة
طالب عدد من اعضاء مجلس النواب، بتطبيق العلاوة الدورية للموظفين، علي موظفي القطاع الخاص ، حتي لا يكون هناك تمييز بين المواطنين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة، متابعا:” أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين”.
مايسه عطوة توافق على فانون العلاوة الدورية
وأكدت النائبة مايسة عطوة، على ضروة تحديد علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اسوة بموظفي الحكومة ، معلنة موافقتها على مشروع قانون العلاوة الدورية .
فيما طالب النائب أحمد بلال، الحكومة بضم العاملين بالقطاع الخاص لقانون العلاوة الدورية لافتا إلى ان المذكرة الايضاحية لمشروع القانون نصت على منح علاوة للموظفين ولم تحدد الموظفين الحكومين ، او العاملين بالقطاع الخاص .
ومن ناحية أخرى شدد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ان حقوق المحالين للمعاش محفوظة فى تلك العلاوة ، سواء أقرت تلك العلاوة ، قبل احالتهم بمدة قليلة او بعد احالتهم للمعاش .
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