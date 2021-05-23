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نواب يطالبون بضم موظفي القطاع الخاص للعلاوة.. وجبالي: حقوق المحالين للمعاش محفوظة 

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طالب عدد من اعضاء مجلس النواب، بتطبيق العلاوة الدورية للموظفين، علي موظفي القطاع الخاص ، حتي لا يكون هناك تمييز بين المواطنين .

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة، متابعا:”  أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين”.

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مايسه عطوة توافق على فانون العلاوة الدورية

وأكدت النائبة  مايسة عطوة، على ضروة تحديد علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اسوة بموظفي الحكومة ، معلنة موافقتها على مشروع قانون العلاوة الدورية .

فيما طالب النائب أحمد بلال، الحكومة بضم العاملين بالقطاع الخاص لقانون العلاوة الدورية لافتا إلى ان المذكرة الايضاحية لمشروع القانون نصت على منح علاوة للموظفين ولم تحدد الموظفين الحكومين  ، او العاملين بالقطاع الخاص .

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ومن ناحية أخرى شدد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  ان حقوق المحالين للمعاش محفوظة فى تلك العلاوة ، سواء أقرت تلك العلاوة ، قبل احالتهم بمدة قليلة  او بعد احالتهم للمعاش .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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