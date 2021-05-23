/632133/نواب-يطالبون-بضم-موظفي-القطاع-الخاص-للعلاوة وجبالي-حقوق-المحالين-للمعاش-محفوظة

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب، بتطبيق العلاوة الدورية للموظفين، علي موظفي القطاع الخاص ، حتي لا يكون هناك تمييز بين المواطنين .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة، متابعا:” أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين”.

مايسه عطوة توافق على فانون العلاوة الدورية

وأكدت النائبة مايسة عطوة، على ضروة تحديد علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اسوة بموظفي الحكومة ، معلنة موافقتها على مشروع قانون العلاوة الدورية .

فيما طالب النائب أحمد بلال، الحكومة بضم العاملين بالقطاع الخاص لقانون العلاوة الدورية لافتا إلى ان المذكرة الايضاحية لمشروع القانون نصت على منح علاوة للموظفين ولم تحدد الموظفين الحكومين ، او العاملين بالقطاع الخاص .

ومن ناحية أخرى شدد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ان حقوق المحالين للمعاش محفوظة فى تلك العلاوة ، سواء أقرت تلك العلاوة ، قبل احالتهم بمدة قليلة او بعد احالتهم للمعاش .